Första dagen i rättssalen – Madsen fortsätter att neka till mord

Jakob Buch-Jepsen är åklagare i fallet, men ville efter förhandlingarna inte lämna några kommentarer till det väntande pressuppbådet.

– Det finns inget värre än att segla ut med två personer och komma ensam tillbaka, säger Peter Madsen, när han iklädd svart t-shirt och blåa joggingbyxor sätter sig vid vittnesplatsen mitt i rättssal 60 i Köpenhamns byrett.

Han talar snabbt men tydligt och fortsätter att neka till att han mördat Kim Wall.

Under sin framställan tidigare under dagen beskriver åklagaren ett händelseförlopp där han menar att Peter Madsen ombord på ubåten band fast Kim Wall, utsatte henne för en tortyrliknande misshandel, dödade henne, styckade hennes kropp för att slutligen sänka den i Öresund. Detta tänker han visa genom vittnesförhör, teknisk- och rättsmedicinsk bevisning.

Under förhör har Peter Madsen kommit med olika förklaringar till hur Kim Wall dog. När han i rätten pressas av åklagaren om de skiftande historierna så svarar han att han ljugit för att han ville skona världen och Kim Walls familj från det som hände. Han håller kvar vid sin senaste förklaring och säger att han gjorde ett fel när han ska starta om ubåtens motorer. Det skapar ett undertryck som gör att det kommer in avgaser i ubåten som Madsen menar dödade Kim Wall. Han var själv upp på däck vid tillfället.

Förutom hans förklaringar så pressade åklagaren Peter Madsen om hans våldsamma sexuella fantasier som han menar är ett motiv till mordet, och kring sökningar Peter Madsen gjort på nätet om bland annat halshuggningar.

Peter Madsens försvarare, Betina Hald Engmark, säger att bevisningen i fallet inte håller för att döma för mord och hon tar bland annat upp att man inte har kunnat konstatera att det finns en klar dödsorsak. Hon vädjar också under förhandlingarna till rätten att glömma all pressrapportering och bara ta hänsyn till det som kommer fram under förhandlingarna.

Rättegången återupptas den 21 mars och då kommer förhöret med Peter Madsen fortsätta.