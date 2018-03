USA anklagas för att blanda sig i ryska intressen

Däremot hävdar Putin har USA alltid blandat sig i ryska angelägenheter. De 13 åtalade ryssarna i USA kanske inte ens är ryssar utan ukrainare, tatarer eller judar, säger Putin:



– De kanske inte är ryssar, utan ukrainare, tatarer eller judar, som har ryskt medborgarskap eller de kanske har amerikanskt green card. Det måste undersökas, säger ryske presidenten Vladimir Putin om de 13 åtalade ryska medborgarna, i amerikanska tv-kanalen NBC.

