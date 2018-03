Gratis vård på nätet stoppas

Beslutet har fattats av SKL:s sjukvårdsdelegation och ska klubbas igenom formellt av styrelsen på fredag.

– Jag är väldigt positiv till det, jag ser det som en grundförutsättning för den digitala utvecklingen att vi har nationella spelregler, säger Daniel Forslund (L) som är landstingsråd i Stockholm.

Vid nyår blev det möjligt att få gratis vård på nätet via ett bolag som etablerat sig i Sörmland, där man helt slopat patientavgifter i primärvården. Enligt patientlagen har man rätt att söka vård var man vill i landet. Istället för att kräva patienterna på en avgift har notan skickats vidare till patienternas hemlandsting, som fått stå för hela summan på 300 kronor per sjuksköterskebesök och 650 kronor per läkarbesök.

Men nu har alltså SKL tagit fram en rekommendation om en gemensam minimitaxa för nätvårdsbesök. Minst 100 kronor ska det kosta att söka vård på nätet, i alla landsting.

– Vi har avvärjt en ganska betydande kostnadskris tror jag. Men även en utvecklingskris för den digitala vården. Hade många av de digitala vårdaktörerna etablerat sig i Sörmland med en affärsmodell som gick ut på att "bjuda" patienter på primärvård i hela landet och istället låta landstingen betala, skulle det bli svårt för landstingen att erbjuda den typen av digitala tjänster. Det skulle bli extremt kostnadsdrivande på sikt, säger Daniel Forslund.

Kommer Sörmland att följa rekommendationen?

– Ja det är klart att vi kommer att göra vårt yttersta att följa rekommendationen. Det är inte tal om annat, säger Monica Johansson (S) som är landstingsråd i Sörmland.

– Men för sörmlänningarna kommer det inte att ha någon stor påverkan. Det kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfritt på vanliga vårdcentraler, påpekar hon.