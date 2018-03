Brrrrr, kylan håller i sig och våren tvekar

Nattens kallaste temperaturer uppmättes på väderstationen Gielas som hade 36,9 minusgrader i natt. Där har man inte uppmätt så kall temperatur sedan stationen startade 1996 och Hemavan har haft kallast mars månad på över 30 år, sedan 1987. Men även om det är kallt i hela landet nu så är det ingen rekordvinter.

– Det är inte jätteovanligt att det är så här kallt i mitten, slutet, av mars. I Götaland hade vi till exempel ännu lägre temperaturer i slutet av mars 2013 och det gäller också stora delar av Svealand, det säger Lisa Frost, meterolog på SMHI.

Vi ser ut att få fortsatt högtryck under fredag och även under lördagsdygnet så håller den här kylan i sig. Under söndag så kommer mildare luft leta sig in över landet och då ser det ut som om vi kan få plusgrader ända upp till norra Norrlands kustland.

Men än så länge låter våren vänta på sig. För att vi ska få vår ska vi ha en dygnsmedeltemperatur som ska ligga över noll grader sju dygn i sträck.

– Jag kan ju se vårlika dagar med temperaturer på flera plusgrader och det kan nog kännas riktigt vårlikt men det är fortfarande de här kalla nätterna med temperaturer som ligger på flera minusgrader i så gott som hela landet, så under hela den här tio-dygnsperioden så ser jag faktiskt inte att våren är på antågande, säger Lisa Frost.