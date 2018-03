Tak rasar in på grund av snön

Lennart Bylund, lantbrukare i Sidensjö utanför Örnsköldsvik, förlorade runt 20 kor när ett tak rasade in i ladugården i februari.

– Det var chockartat när man upptäckte det, men det var bara att försöka ta i saker ifrån ena änden. Det var inget annat att göra.



– Det var en del djur som hamnade under raset och omkom, men vi hade tur att de flesta klarade sig. Jag tror de blev skrämda och rymde till en annan del av stallet och klarade sig, säger Lennart Bylund.



Den senaste tiden har snömängderna orsakat skador på byggnader.



Bara i Västernorrland har Länsförsäkringar den här vintern 25 ärenden som handlar om skadade tak för lantbruks- och företagsfastigheter. Försäkringsbolaget har även varit i kontakt med cirka 50 privatkunder som drabbats på olika sätt. Enligt bolaget brukar det handla om några enstaka fall under ett normalår.



Lennart Bylund säger att det varit svårt att anlita takskottare.



– Vi hade bedömt snödjupet på taket innan raset och skottning var beställd. Men det var ett enormt tryck på alla takskottare så de hann inte dit, säger han.



Snömängden har orsakat skador i flera län.



I veckan gav taket vika på en skola som utrymdes i Kalix i Norrbotten. Utanför Skellefteå i Västerbotten rasade taket på ett svinstall in där samtliga 350 grisar klarade sig oskadda. Taket på en ishockeyhall i Nordanstigs kommun rasade in förra veckan, för att nämna några exempel.



Gunilla Kjellsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Västernorrland, har varit i kontakt med flera drabbade medlemmar.



– Alla har varit oförberdda på en så snörik vinter tror jag. Det har varit en kompakt snö som kommit bitvis och som var tung, säger hon.