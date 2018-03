Abe pressad av nya korruptionsmistankar

Premiärminister Abe tvingades i går att be om ursäkt efter nya avslöjanden om att den japanska skattemyndigheten förfalskat dokument som rör försäljningen av statlig mark till ett av utbildningsföretagen.

– Politiken är inte din privategendom, Abe, ropar en demonstrant utklädd i en uppblåsbar kostym som föreställer det välkända ödlemonstret Godzilla med lysande röda ögon på ett gathörn i Tokyo efter arbetsdagens slut. Inuti dräkten finns fönsterputsaren Hara Hiroyuki.



Demonstranterna från den japanska oppositionen kräver att premiärminister Shinzo Abe ska avgå.



– Som premiärminister är jag ansvarig och jag ber om ursäkt för vad det här har orsakat, sade Shinzo Abe igår under ett budgetmöte i det japanska överhuset efter de senaste avslöjandena.



Men premiärministern nekar till anklagelserna om att han och hans fru ska ha gynnat två privata utbildningsföretag genom att underlätta för dem att få statliga tillstånd och statlig mark.



Utbildningsföretaget Moritomo köpte statsägd mark i Osaka 2016 för att bygga en skola. Men priset som företaget betalade för marken motsvarade bara en bråkdel av värdet, enligt uppgifter från skattemyndigheten. Utbildningsföretaget ska ha använt sina kontakter med premiärministerns fru för att underlätta affären.



Chefen för skattemyndigheten Nobuhisa Sagawa tvingades avgå redan i början av mars efter att det avslöjats att myndigheten publicerat förfalskade dokument. I de ändrade dokumenten ska bland annat premiärministerfrun Akie Abes namn ha strukits.



De japanska oppositionspartierna kräver nu att premiärministerns fru ska frågas ut under ed i parlamentet.



Premiärminister Abe själv anklagas också av oppositionen för att genom sina kontakter ha hjälpt ett annat utbildningsföretag att få tillstånd att starta en helt ny veterinärutbildning. Företaget ägs av premiärministerns vän.



– Shinzo Abe spenderar miljoner av våra skattepengar på sina bästa vänner, säger läraren Sato Etsuko som deltagit i flera demonstrationer den senaste tiden.



Premiärministerns parti Liberaldemokraterna har en stark ställning i Japans politik. Trots det har man inte lyckats skaka av sig anklagelserna om korruption inom utbildningsväsendet. Flera olika opinionsmätningar visar att bara omkring en tredjedel av väljarna stöder hans regering just nu.