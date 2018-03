Vittnade mot Akilov: En pojke flög ur sin barnvagn

– Jag börjar springa, men hinner inte så långt för jag känner något som kommer flygande på mina ben. Mina ben slås undan och jag hamnar med höger arm direkt ner i asfalten. Jag tror ju det är någonting lastbilen tappat, men det visar sig att det är den här lilla killen som flugit ur vagnen och kommit på mina ben och fortsätt rakt in i plexiglaset med sitt huvud, säger en kvinna.



Under förmiddagen har fyra målsägande från zon c, Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Kungsgatan, hörts. I zonen fanns 32 målsägande, varav två dödades i samband med dådet i april förra året.



Efter önskemål från de målsägande så lämnade Rakhmat Akilov salen under förhören, han fick alltså gå in i ett annat rum när förhören gjordes.



Flera av dessa målsägande har berättat om hur de precis undkom lastbilen, till exempel genom att snabbt kasta sig undan. Men många av dem blev också vittnen till hur lastbilen körde på och nästan dödade en kvinna och ett barn.

Flera berättar även om hur människor hjälper varandra. Bland annat berättar en kvinna hur hon tillsammans med andra hjälpte ett litet barn, vars farmor körs på av lastbilen.



– Det är tre personer som också springer dit. De kommer före mig och plockar upp henne. Vi blir stående där en stund och diskuterar om hon hon är anhörig. Det är hon, för vi såg ju hur hon släppte handen. De tar henne och sätter henne i sin bil för de hade barnkläder och hon fick en ipad. Jag gick ner sedan och tittade in och försäkrade mig att hon var i trygga händer, säger kvinnan.



Innan förhören har Akilov via sin försvarsadvokat Johan Eriksson bett om att få avvakta med hur han ställer sig till skuldfrågan när det gäller några av de målsägande vi hört idag. Men efter förhören har han nu erkänt försök till mord i alla fyra fall.