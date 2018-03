Snön och kylan har stoppat tusentals tåg

– Vi har haft ungefär dubbelt så många tåg på verkstad som har haft skador på hjul och hjulaxlar. Det är väldigt många resenärer som har drabbats av fordon som har gått sönder, eller av att det blivit andra fordonstyper i stället, säger Niclas Härenstam presschef på SJ.

Det har varit en tuff vinter för tågtrafiken, huvudsakligen i Bergslagen och längs Norrlandskusten.

– Det har också varit ett väldigt hårt tryck på våra underleverantörer i verkstäderna på grund av mekaniska skador på våra tåg, säger Niclas Härenstam.



En snörik vinter och långvarig kyla gjorde att Trafikverkets underleverantörer i vinter inte hann med att ploga alla spår i den omfattningen som det fanns behov av.

Längs Norrlandskusten och i södra Sverige var spåren bitvis inte körbara på flera dygn på grund av snö.



Tågkompaniet uppger att man i vinter har fått ställa in drygt 2 000 avgångar på grund av snö, kyla och viltolyckor på spåren.

– Nästan 40 älgar har fått sätta livet till i vinter. I fronten på tågen har känslig elektronik skadats vid en del viltolyckor, säger Niclas Härenstam.

I en del snörika områden där tågen ändå körde fick tågen skador på grund av bland annat nedisning enligt SJ.



– I Bergslagen har vi just nu tio av tjugoåtta tåg på verkstad. Allt för mycket snö på spåren gör det att det slår sönder mekaniken, säger Niclas Härenstam.



Tåg har i vinter stått på verkstäder för att det uppstått kortslutning i elektroniken när det har slungats in snö in under tågen och nått motorn.

Det har förekommit att det fastnat flera ton is och snö under tåg som gjort att mekaniska delar har gått sönder, och tågens hjul och hjulaxlar har varit utsatta delar i vinter.



Tio tåg av 29 tåg som trafikerar Bergslagen står idag på verkstad, konstaterar man på SJ.



– Vi har fått byta dubbelt så många hjul och hjulaxlar i år jämfört med ett normalår, säger Niclas Härenstam presschef på SJ.



Trafikverkets presschef Bengt Olsson säger att verket nu bland annat ska se över resurserna för snöröjningen, och om de är för knappa för att klara så mycket snö som det kom i år.



– Det är lite för tidigt att säga för vilken beredskap vi ska bygga snöbekämpningen på. Vi ska till exempel återkomma till tåg i Bergslagen och Norrtåg för att diskutera hur vi kan ta oss an de här långa snöplogningarna som behövdes i år, säger Bengt Olsson på Trafikverket.