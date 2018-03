Bakgrunden till Facebook-skandalen

– Camebridge Analytica har på ett ganska tveksamt sätt samlat in data som de sedan säger sig ha använt för att skapa detaljerade psykologiska profiler med hjälp av användarna för att sedan kunna visa riktade politiska budskap inför presidentvalet i USA 2016.



Hur har de konkret gått till väga?



– De har anlitat en forskare vid Cambridge som har tagit fram ett personlighetstest som de sedan har betalt 270 000 amerikaner för att göra. Det personerna inte har varit medvetna om är att när de loggar in med sitt Facebook-konto, har Cambridge Analytica dels samlat in all data om vad de själva gjort på Facebook och dels all data om deras vänner. På så sätt har man kunnat komma åt 50 miljoner användares uppgifter.

Vad är det för slags uppgifter de samlat in?

– Det är all aktivitet man har på Facebook. Alla sidor och inlägg man har gillat, vilka vänner man har och vilka inlägg man har gjort själv. I vissa fall har de även kommit över privata meddelanden.

Vad är problemet med det här?



– Det finns två problem egentligen. Dels är det ett företag som på ett tveksamt sätt har lyckats komma åt personuppgifter till en stor del av den amerikanska väljarbasen. Dels är det ett stort problem för Facebook som har byggt hela sin affärsidé på att kartlägga användarna för att kunna visa riktad reklam och här kommer ett bolag utifrån och visar hur de kan använda Facebooks verktyg för att på samma sätt kartlägga användare för att visa politiska budskap. Det innebär ett stort förtroendeproblem för Facebook. Hur ska de kunna visa att de värnar om användarnas integritet och inte säljer ut dem på det här sättet.



Vem bär den största skulden i det här?



– Jag skulle noga säga att även om Facebook Analytica har betett sig omoralisk så är det Facebooks system som har möjliggjort den här datainsamlingen. Utan Facebooks egna verktyg hade det här aldrig skett. Så vi måste nog vända blickarna mot dem och fråga oss hur Facebook kan komma tillbaka från de här och visa att de värnar om användarna och ser till att det här inte händer igen.



Hur brottsligt är det här?



– Det är svårt att säga. Vi vet att Cambridge Analytica har brutit mot Facebooks användarvillkor och att de har samlat in data utan att många av dem som finns i databasen vet om det. Sedan om det är olagligt eller inte återstår att se. Det pågår ju brottsutredningar i flera länder mot det här.



Hur mycket har den här datainsamlingen påverkat valet i USA?



– Det är svårt att säga. Cambridge Analytica hävdar ju själva att de varit en nyckelspelare för president Donald Trumps valkampanj men det får man nog ta med en nypa salt. Vi vet att presidentvalskampanjen har använt Facebooks egna reklamverktyg för att sprida budskap så frågan är hur mycket nytta de har haft av de här uppgifterna. Det är möjligt att de har spelat en roll.



Vad kan Facebook-användarna ta med sig från den här händelsen?

– Jag hoppas att man inser hur mycket data man delar med sig av till Facebook och hur noga man kartläggs. Man kan gå in på Facebook och begära ut all data de har om en. Det är en ganska skrämmande läsning. De vet i princip allt du har gjort på nätet och här har ett företag utanför Facebook visat hur de kan dra nytta av det för att i detalj kartlägga Facebooks användare. Där har Facebook något att bevisa.