Över hälften av Sydsudans kvinnor utsatta för våld i hemmet

– Många flickor och kvinnor är offer för våld här i Sydsudan som våldtäkt, konstaterar Mary Boyoi på frivilligorganisationen Voice of the peace som hjälper utsatta kvinnor.



– Ett vanligt exempel är en kvinna som är tvångsgift och blir slagen och våldtagen av sin man. Därifrån jag kommer ses kvinnor ofta som en ägodel, säger Mary Boyoi.

Var tredje kvinna har råkat ut för sexuellt våld från okända gärningsmän enligt en vetenskaplig studie av organisationen International Rescue Committee och Global Women's Institute vid George Washington University i USA där 2 700 representativt utvalda kvinnor och män i Sydsudan svarat.

Men ännu vanligare är sexuellt och fysiskt våld i hemmet från en partner. Det har mer än hälften av de sydsudanesiska kvinnorna råkat ut för, det är dubbelt så många som det globala snittet och en studie av FNs migrationsorganisation IOM visar liknande resultat.

– FN och hjälporganisationer har hittills missat att sexuellt och fysiskt våld från mannen i familjen är så extremt vanligt, anser forskaren Mary Ellsberg, som lett studien. Fokus har legat på våldtäkt som vapen från soldater i inbördeskriget.

Samhällsnormer där tvångsäktenskap, barnbrudar, månggifte, brudrov och hemgift accepteras har bidragit till våldet, anser forskarna. Det måste mötas med ökat stöd till kvinnoorganisationer, mer utbildning för flickor och hjälp till kvinnor att tjäna egna pengar, enligt rapporten som välkomnas av Sydsudanesiska hälsoministeriet.

Referens: Ellsberg M. et al, No safe place, A lifetime of violencew for conflict affected women and Girls in South Sudan. Summary report 2017, What works to prevent violence, The Global Women´s Institute, IRC, Care, UK aid.