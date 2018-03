Attacken i Frankrike – polishjälten dog

Polismannen skottskadades svårt av gärningsmannen och avled senare enligt nyhetsbyrån AFP. Totalt dödades fyra personer i attentatet och 15 skadades.

Gärningsmannen som sade sig tillhöra terrorgruppen IS dödade tre personer i en serie attacker i Frankrike under fredagen, innan han sköts till döds av polis. Ytterligare fem människor skadades varav en polisman som sedan avled på sjukhus. Polisen beskrevs som en hjälte efter att han tagit en i gisslans plats under dramat.

– Vårt land har drabbats av en islamistisk terrorattack, sade president Emmanuel Macron ett tv-sänt tal, några timmar efter att dramat var över.

Attacken är det första större terrordådet i landet sedan i oktober i fjol.

Belysningen på Eiffeltornet i Paris släcktes vid midnatt, för att hedra offren för dådet, och en tyst minut hölls på arenan Stade de France innan fotbollsmatchen mellan Frankrike och Colombia.

Terrorhotnivån i Frankrike är fortsatt hög efter en rad attacker i landet där mer än 240 människor har dödats sedan 2015.

Enligt åklagaren François Molins har gärningsmannen identifierats som en 25-årig man som bodde i Carcassonne i södra Frankrike. Han hade tidigare dömts för vapenbrott och narkotikabrott.

– Han hade varit på en bevakningslista på grund av hans radikalisering och kopplingar till salafistiska rörelser, säger Molins och tillägger att mannen spårats efter kontakter med extremister på internet.

Regeringen kommer att få det tufft att förklara hur mannen kunnat genomföra dådet, trots att myndigheterna såg honom som en potentiell extremist.

– Vi har övervakat honom och trodde inte att han hade radikaliserats. Han var redan under uppsikt när han plötsligt bestämde sig för att agera, säger inrikesminister Gerard Collomb.

Den misstänkte gärningsmannen kapade under fredagsmorgonen en bil i staden Carcassonne. En person i bilen dödades med ett skott i huvudet, och en skadades.

Därefter avlossade kaparen skott mot fyra civilklädda kravallpoliser som var ute och joggade i staden. En av poliserna skadades allvarligt och fick föras till sjukhus.

Klockan 11.15 tog sig den misstänkte in på stormarknaden i den lilla staden Trèbes, mindre än 10 kilometer från Carcassonne, och började skjuta. Två personer dödades och en skadades allvarligt på stormarknaden.

Under gisslansituationen ska gärningsmannen ha krävt att Salah Abdeslam, som misstänks för delaktighet i terrordåden i Paris i november 2015 då 130 människor dödades, skulle släppas fri. Mannen sade också att han tillhörde terrorgruppen IS.