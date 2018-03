Tusentals demonstrerar i Washington

I Washington DC går demonstranter i tusental utefter Pennsylvania Avenue mot Vita huset. De samlas under devisen March for Our Lives, en protest planerad av elever som överlevde skolmassakern i Parkland i Florida i februari.

– Normalt sett brukar en skolskjutning inte leva så här länge på löpsedlarna. Men de här eleverna har lyckats hålla i frågan och därför lockar den här marschen hit så många idag, säger Fernando Arias, Sveriges radios USA-korrespondent, på plats vid marschen i Washington.

Under kvällen väntas tal från överlevande i skolskjutningen i Florida och uppträdanden från artister som Ariana Grande, Miley Cyrus och Common vid kongressbyggnaden i den amerikanska huvudstaden.

Utöver huvuddemonstrationen i Washington väntas över 800 manifestationer på andra platser i USA och internationellt. Bland annat samlades en stor grupp demonstranter utanför FN-högkvarteret i Genève i Schweiz på lördagen.

– Det har varit flera skolskjutningar och masskjutningar i USA under en tid. Den största i modern tid i Las Vegas för några månader har bidragit till en hårdare debatt om vapenlagarna i USA, säger Fernando Arias.

Organisatörerna, varav flertalet ska rösta för första gången i höstens mellanårsval till kongressen, hoppas visa på styrka och enighet kring sina krav.

De vill bland annat att "de vuxna" i kongressen ska anta en lag som förbjuder de automatvapen som ofta används vid masskjutningar. Begränsad försäljning av ammunition och skärpta bakgrundskontroller vid vapenköp finns också bland elevernas krav.

– När det gäller så kallade "bump stocks" som förvandlar halvautomatiska vapen till helautomatiska så har det kommit ett lagförslag på federal nivå som vill ha ett förbud. Så det händer saker i lagstiftningen just nu, säger Fernando Arias.