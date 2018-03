Moderaterna lägger förslag för utsatta barn

Moderaternas Ulf Kristersson presenterade flera vallöften och förslag på insatser för socialt utsatta barn.

– Det som fattas är att det ska gå på slutet. Vi gör en massa olika saker men vi ser ändå att det går rätt dåligt för många av barnen. Vi har sett under lång tid att det går dåligt i skolan för barnen som har sociala problem hemma, men i princip inte gjort något åt det. Fokus ligger nästan alltid på skolan i allmänhet. De här barnen behöver separat hjälp, annan hjälp än vad andra barn behöver, säger Ulf Kristersson.



Det moderaterna föreslår är insatser på fyra områden: psykiskt ohälsa, förändringar i socialtjänstens sätt att arbeta, att unga som begår brott inte ska tas om hand av socialtjänsten utan av kriminalvården och på området skola och förskola.



– Nyckeln är att hjälpa dem tidigt, preventiva insatser så att man inte börjar med att misslyckas som man sedan ska reparera. Få förskola tidigt. Mer förskola för de barnen som har det tufft, inte mindre förskola. Att hjälpa de barnen som har det tufft hemma att lyckas i lågstadiet och mellanstadiet så att de kan gå ut nian med bra betyg och sedan välja gymnasieprogram, inte bli avhoppare från skolan. Allt det här hänger ihop. Vi börjar alldeles för sent idag och då upptäcker vi att problemen är nästan omöjliga att lösa, säger Kristersson.



Många av förslagen var kända sedan tidigare, men moderatledare menar att det är det nu presenterade helhetsgreppet som är viktigt, och att det är en fråga han själv länge engagerat sig för:



– Det faktum att jag jobbat med de här frågorna under ganska många år, på olika ställen tidigare har hjort att jag har tycket det var extra viktigt, så jag har verkligen legat på. Jag tycker att det här är politik vi måste ta på ännu större allvar än tidigare.