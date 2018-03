Kina och USA försöker sätta agendan efter Kim Jong Uns statsbesök i Peking

Kim Jong-Uns besök i Kina uppfattas av flera analytiker i USA som ett sätt att visa upp och bekräfta Kinas och Nordkoreas goda relationer inför USA och världen.



– Beijing vill visa att man kommer vara med och forma agendan för kommande toppmöten, säger Adam Mount på Defense Posture Project at the Federation of American Scientists till New York Times.



Donald Trump uppger på Twitter att han fått information om mötet från Kinas president Xi Jinping.

– Kim ser fram emot mötet med mig, skrev Trump, men "tills dess måste sanktionerna vara kvar".



Oavsett hur man tolkar Kim Jong Uns besök i Kina står det klart att det utgör ett betydande steg i spelet inför det planerade mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un i maj.