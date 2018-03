Insamlingar till Afrins offer går trögt

– Tyvärr har vi inte sett samma respons som vid tidigare insamlingskampanjer under de här fyra åren som stiftelsen varit igång, säger Fatah Atroshi, som är ordförande för insamlingsstiftelsen Help Kurdistan.

Enligt FN har närmare 200 000 människor flytt från staden Afrin, sedan den intogs av turkiska regeringsstyrkor och turkstödda rebeller för två veckor sedan.

Och för att hjälpa de civila som drabbats har det startats en rad kampanjer runtom i Sverige.

– Det är rent ut sagt katastrof därnere, säger Hatice Yenigun, som är ordförande för svensk-kurdiska kulturföreningen i Söderhamn. De drabbade har förlorat sina hem, det finns inget att äta, det finns ingen ström, inget vatten. Vi har redan startat kampanjen och vi räknar med att köra hela månaden ut, och längre.

Men det har varit svårare än tidigare att få in gåvor. Det är stor skillnad jämfört med tidigare kampanjer, säger Fatah Atroshi på stiftelsen Help Kurdistan, som har ett 90-konto. Till exempel när IS erövrade kurddominerade områden i Irak för fyra år sedan, eller jordbävningen i södra Iran i höstas.

– Om jag jämför till exempel med 2014 då IS började anfalla stora områden, så kunde vi få in hundratusentals kronor under en kort period. Nu är det minst lika illa som det var under 2014, men vi pratar istället tusenlappar, säger Fatah Atroshi.

Fatah Atroshi tror att den minskade viljan att bidra är en följd av alla katastrofer och bakslag som drabbat kurderna de senaste åren. Att toleransnivån har höjts, och att man inte blir lika påverkad av nyhetsrapporteringen som tidigare.

Organisationern Kurdiska Röda Solen har ett nära samarbete med kurdiska Röda Halvmånen, som finns på plats i området runt Afrin. Deras kampanj har hittills inbringat mellan 150 000 och 200 000 kronor, enligt en uppskattning, men volontären Akkas Akgun tycker ändå att intresset har varit för svalt.

– Speciellt i Sverige. Här bor det över hundratusen kurder. Alla kan göra någonting, säger Akkas Akgun.