Tidslinje: Fallet Skripal

1993 – Sergei Skripal, officer i den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, rekryteras av – och börjar spionera för – den brittiska underrättelsetjänsten SIS (ofta kallat för MI6) när han var stationerad i Spanien.

1999 – Skripal lämnar den militära underrättelsetjänsten och börjar arbeta för Rysslands utrikesministerium i Moskva. Han fortsätter dock att lämna information till SIS.

2004 – I ett decennium lämnar Skripal information till britterna i utbyte mot pengar. Bland annat avslöjar han dussintals ryska spioner i väst. Men 2004 avslöjas i sin tur Skripals spioneri av en rysk spion i Spaniens underrättelsetjänst och han grips i Ryssland.

2006 – Skripal döms för förräderi till 13 års straffarbete.

2010 – Skripal benådas och tillåts lämna Ryssland. Hans frigivning var del i ett fångutbyte mellan Ryssland och väst, som även innebar att tio ryska spioner som avslöjats i USA tilläts återvända till Ryssland.

2011 – Skripal köper ett hus i Salisbury i England och slår sig ned där tillsammans med sin fru och dotter.

2012 – Skripals fru dör i cancer.

2017, juli – Skripals son dör hastigt och under oklara omständigheter under en semesterresa i S:t Petersburg. Enligt vissa uppgifter togs han till sjukhus på grund av leversvikt, enligt andra uppgifter var han del i en trafikolycka.

2018, 3 mars – Skripals dotter, Yulia Skripal, återvänder med flyg till Storbritannien efter ett besök i Ryssland.

2018, 4 mars – Sergei och Yulia skripal bevistar en pub i Salisbury innan de äter en sen lunch på en restaurang. De lämnar restaurangen klockan 15.35 och beger sig till ett köpcentrum.

Klockan 16.15 besvarar polis ett anrop om att två personer, som sedan visar sig vara Sergei och Yulia Skripal, befinner sig på en bänk i en park i Salisbury och uppenbarligen inte mår bra. De båda tas till sjukhus.

2018, 5 mars – Brittisk polis uppger att två personer vårdas på sjukhus efter att ha utsatts för en ”okänd substans”.

2018, 7 mars – Brittisk polis bekräftar att Sergei och Yulia Skripal utsatts för nervgift i ett bedömt mordförsök. Polisen uppger tillika att den polisman som omhändertog dem även han utsatts för giftet.

2018, 12 mars – Storbritanniens premiärminister Theresa May berättar i underhuset i det brittiska parlamentet att Sergei och Yulia Skripal utsatts för nervgiftet ”Novichok”, ett kemiskt stridsmedel som enligt May ska ha utvecklats av Sovjetunionen under det Kalla kriget. May uppger att det är ”högst troligt” att nervgiftet kom från Ryssland. May säger att Ryssland har ett dygn på sig att komma med en förklaring eller drabbas av allvarliga konsekvenser.

2018, 13 mars – Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov kallar de brittiska anklagelserna för ”nonsens”.

2018, 14 mars – May pekar direkt ut Ryssland som ansvarigt för förgiftningen och deklarerar att Storbritannien kommer att utvisa 23 ryska diplomater.

2018, 17 mars – Ryssland uppger i sin tur att landet kommer att utvisa 23 brittiska diplomater, samt bland annat stänga det brittiska konsulatet i S:t Petersburg. Det ryska utrikesministeriets taleskvinna, Maria Zakharova, förnekar även att Ryssland någonsin utvecklat ett nervgift kallat ”Novichok”. Zakarhova pekar istället ut fem andra länder som skulle kunna ha utvecklat nervgiftet: Storbritannien, USA, Slovakien, Tjeckien – och Sverige.

2018, 26 mars – Över tjugo länder deklarerar att de ska utvisa totalt över 100 ryska diplomater till stöd för Storbritannien. Bland annat uppger USA att 60 ryska diplomater kommer att utvisas ur landet. Det är den största samordnade massutvisningen av ryska eller sovjetiska diplomater någonsin.

2018, 28 mars – Ryska federationsrådets talman Valentina Matvijenko säger att Ryssland kommer att svara genom att utvisa samma antal diplomater som västländerna utvisat.

2018, 29 mars – Brittiska polisen uppger att de största koncentrationerna av nervgiftet hittats på handtaget till Skripals ytterdörr.