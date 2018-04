Kan bli rättsliga åtgärder mot SVT:s satirprogram "Svenska nyheter"

Förra veckan lanserade satirprogrammet ”Svenska Nyheter” en sajt där barn kunde ställa sig i kö till landets friskolor. Syftet med sajten skulle, enligt programmets producent Michael Lindgren, vara att peka på en problematik i att främst barn till högutbildade går på friskolor.



– Vårat fokus var ju att sätta fingret på en öm punkt i det svenska samhället, och det var att vi lite grann sviker principen om alla barns rätt till en bra och likvärdig skola, säger Lindgren.



Men flera friskolor i landet har nu hört av sig till Friskolornas Riksförbund och berättat om den administrativa börda som SVT:s sajt skapat. Ulla Hamilton är vd för riksförbundet.



– Jag tycker också att satirprogram är väldigt bra, men man måste ju också tänka på vad det innebär i nästa steg, och i detta fall så har det väldigt påtagligt drabbat väldigt många oskyldiga friskolor runt om i landet, på grund av att SVT tyckte att det här var en kul grej, säger Ulla Hamilton.

Enligt P3 Nyheter överväger nu Friskolornas Riksförbund rättsliga åtgärder mot SVT. Under dagen har SVT stängt ner sin skolkö-sajt efter att Friskolorna lagt in ett filter som gjorde det omöjligt för barn att ställa sig i kö via sajten.