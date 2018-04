Hårda ord under krismöte i säkerhetsrådet

– Rådet får inte tillåta en situation som eskalerar utom kontroll i Syrien på någon front, sade han under mötet som hålls med anledning av den misstänkta kemvapenattacken i staden Douma utanför Damaskus i Syrien.

Därefter varnade Rysslands FN-ambassadör Vasilij Nebenzija för att militära insatser mot Syrien kan få allvarliga konsekvenser. Detta sedan USA pekat ut Ryssland, tillsammans med Iran och den syriska regimen, som ansvarigt för att det misstänkta kemvapenangreppet ägde rum.

– Vi har redan framfört till USA via lämpliga kanaler att militärt våld under lögnaktiga förevändningar gentemot Syrien - där, på begäran av den legitima regeringen i ett land, ryska styrkor har satts in - kan leda till allvarliga återverkningar, sade Nebenzija enligt nyhetsbyrån Reuters.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley betonade att mötet inte handlar om ett gräl mellan Moskva och Washington, men tillade att USA kommer att besvara de misstänkta kemvapenattackerna i Syrien - även om inte säkerhetsrådet enas om att agera.

– Vi har nått fram till det ögonblick då världen måste få se rättvisa skipas, sade hon.

Mötet hålls på initiativ av Sverige, USA, Storbritannien, Frankrike och fem andra länder.

Storbritannien och Frankrike har enats om att inte utesluta några alternativ i diskussionen om hur världssamfundet ska svara på den misstänkta giftgasattacken, enligt utrikesdepartementet i London.

"Berättelserna och filmerna som kommit ut från Douma i Syrien de senaste dagarna är hemska bortom vad man kan föreställa sig. Det internationella samfundet är enat kring förbudet mot kemiska vapen. Trots detta ser vi återigen dessa fasansfulla bilder. Vi vet ännu inte med säkerhet vem som ligger bakom. Detta måste därför utredas och de som ligger bakom måste ställas till svars", skriver utrikesminister Margot Wallström (S) i ett uttalande.