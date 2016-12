Kampanj ska få färre att köpa ut till minderåriga kompisar

Tygkassar med information om riskerna med att langa alkohol skickas i dagarna ut till 550 tjugoåringar i Torsås, Kalmar, Högsby och Borgholms kommuner.

Kampanjen, som samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), går under namnet "Hejdå alkoholskador". För att informationen ska få effekt riktar man in sig på de akuta riskerna, snarare än långsiktiga hälsorisker.

– Det finns andra former av alkoholskador som blir betydligt mer aktuella för ungdomar här och nu, när det sker, till exempel risken att bli utsatt för brott. Risken ökar att man sätter sig i en bil med någon som inte har körkort eller som är onykter själv. Att man gör saker som man absolut inte skulle göra om man var nykter, säger Lena Sjöstrand, socialchef i Torsås.

Kalmar län har större problem med att exempelvis äldre kompisar köper ut än riket i stort, det visar CAN:s drogvaneundersökning. Torsås är en kommun som upplever detta och har därför valt att gå in i kampanjen som en av de första kommunerna.

– Undersökningen visar att Torsås har en stor del ungdomar som köper ut till personer under 20 år. Vi vill få detta att bli mindre och väcka diskussionen om hur farligt det kan vara, säger Lena Sjöstrand.

Hon hoppas att det ska bli en diskussion om ämnet i samhället och att det ses som inte ok att köpa ut.

– Man kan istället säga: "Istället för att ge dig det här, kan vi umgås och göra något annat roligt tillsammans för samma pengar."