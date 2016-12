Nu blir begravningsavgiften lika över hela landet

Det är Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i i princip hela Sverige. Undantag för ändrade avgifter gäller för Stockholm och Tranås för de har kommunen som huvudman.

– Den stora skillnaden blir för alla skattebetalare, vi får nu betala en enhetlig avgift, den som Kammarkollegiet har fastställt. Det blir ingen skillnad för församlingarna eller pastoraten, säger Eva Åbrandt Johansson från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Begravningskostnaden täcker kostnaden för bland annat rätt till gravsättning, kremering och gravplats. Avgiften har skiftat mellan olika områden, så kallade pastorat, över landet.

I Kalmar län har till exempel Norra Tjusts pastorat legat på en kostnad på 55 öre per intjänad hundralapp medan kostnaden i ett av Kalmars pastorat legat på 19 öre. Det är Kammarkollegiet som efter ett riksdagsbeslut arbetat fram en fast avgift för alla. Från och med 2017 kommer den nya avgiften gälla.

– Man ville komma åt de stora skillnader som varit tidigare mellan de olika huvudmännen beroende var i landet man har funnits. Det har varit stora skillnader i förutsättningar att bedriva begravningsverksamheter i landet. Det var den stora orsaken till att man ändrade avgiften, säger Jan Sterner som arbetar på Kammarkollegiet.

När det gäller den nya enhetliga avgiften blir avgiftssatsen för 2017 24,6 öre per hundralapp. Det innebär att en person som tjänar 250 000 kronor om året får en avgift på 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad. Den nya enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018.