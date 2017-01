Brandmän vandrade under isen i Systraströmmen

Det var en ganska märklig syn mellan brandstationen och Stagneliusskolan i Kalmar under förmiddagen. På isen som ligger över Systraströmmen stod flera brandmän med en slang som försvann ner i vattnet, genom ett stort hål som hade borrats i isen.

I andra änden av slangen, under isytan, vandrade räddningsdykaren Robin Larmerus runt i cirklar.

Just här är det väldigt dålig sikt för botten är så muddrig i just den här kanalen, men uppe vid isytan så är det liksom som ett lite dunkelt ljus. Det är rätt så rogivande.

Regelbundna övningar

Anledningen till att Robin Larmerus och två andra räddningsdykare turades om att vandra runt under isen i det iskalla vattnet är en av brandkårens rutinmässiga övningar.

– Det är ju för att, i skarpt läge, kunna hitta en människa som har gått igenom isen och förhoppningsvis rädda den. Vi måste göra minst tio dykövningar varje år, men det brukar bli några fler.

Jag tänker spontant att jag hade verkligen inte velat hoppa i det här vattnet när det är så här kallt. Hur är det att göra det?

Vi har ju bra utrustning, men man blir ju lite kall om händerna och är man nere en längre tid så blir det ju självklart lite kallare. Vattnet drar ju ut värmen ur en.

Mycket utrustning

För att klara sig under isen under ett räddningsarbete krävs en hel del utrustning. Utrustning som Robin Larmerus hade även under den här övningen.

– Vi har ju dels en flaska på ryggen och sen har vi en slang upp till ytan där vi har flera flaskor vi kan koppla på, så vi kan vara nere hur länge som helst egentligen.

Kan det bli läskigt ibland?

– Alltså när det är mörkt och så där så…men man är så inne i sin uppgift så man tänker inte så mycket. Mitt mål om det är på larm är ju att hitta någon och hjälpa någon.