Kalmarfrisör vill tuffa till Donald Trump

När man snackar om Donald Trump kommer ofta han frisyr upp på tal.



Kalmarfrisören Marita Brisvalls spontana svar om varför just frisyren är ett så hett samtalsämne är att trender och modet i Europa inte stämmer överens med USA.



– Men hade jag haft Trump i min frisörstol hade jag klippt någonting helt annorlunda än vad han har idag. Kortat mer på sidorna, kortat in luggen och gett honom en lite mer spretig frisyr, säger hon.



Kanske lyssnade Donald Trump på P4 Kalmar i torsdags eftersom han tog upp just frisyrfrågan på en presskonferens inför installationen som president och sa så här om eventuellt hotande hällregn:



– If it´s really pours thats OK, because people will realize it´s my real hair and that´s OK.