Just nu: Första deltävlingen i Melodifestivalen

Det är veteraner och amatörer som ställs mot varandra i deltävling 1 i Göteborg i kväll. Blir det schlagerdrottningen Charlotte Perelli som går vidare? eller ska äntligen Ace Wilder få finna? Och blir De Vet Du årets Samir och Viktor? Lyssna direkt i ljudspelaren ovan för att få veta!

De här artisterna tävlar i Göteborg i kväll:

1. Boris René - "Her Kiss"

2. Adrijana - "Amare"

3. Dinah Nah - "One More Night"

4. De Vet Du - "Road Trip"

5. Charlotte Perrelli - "Mitt liv"

6. Ace Wilder - "Wild Child"

7. Nano - "Hold On"

Så här röstar du



Telefonröster:

099-208 XX (3,60 kronor per röst)

099-908 XX (9,90 kronor per röst, varav 8,90 kronor går till Radiohjälpen).



SMS-röster:

722 11 med texten XX (3,60 kronor per SMS)

729 99 med texten XX (9,90 kronor per SMS, varav 8,90 kronor går till Radiohjälpen)

Byt ut XX mot startnumret på det bidrag du vill rösta på. Vill du till exempel lägga din röst på bidrag nummer 2 byter du ut XX mot 02.



Du kan också rösta via appen.