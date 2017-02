Ärendet kom in till polisen strax före klockan sju på morgonen, en person ringde in och berättade att en bil kört in i ett staket och en betongpelare i centrala Nybro.

Några personer syntes dock inte till i närheten av bilen, varken när larmet ringdes in eller när polisen kom till platsen.

En krockkudde hade lösts ut i samband med krocken och på den fanns blod som polisen kunnat säkra för att eventuellt kunna knyta någon till olyckan.