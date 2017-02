Glittrande hattar och festlig stämning på Mellon

Robin Bengtsson med låten "I can't go on" och Owe Thörnqvist med låten "Boogieman blues" var bidragen som gick vidare till final. Caroline och Joakim Aronsson från Växjö var där med sina söner.

– Det var sevärt och det var många bra bidrag, säger Joakim Aronsson.

Tävlingen lockade schlagerfans från olika delar av landet. Tuva Linde från Furusjö tyckte däremot inte att rätt låtar gick vidare.

– Jag hade velat se Jasmine Kara i finalen.

Jasmine Kara, Krista Siegfrids och Bella & Filippa var de bidrag som åkte ur tävlingen.

– Owe Thörnqvist känns kanske lite gammaldags, säger Tuva.

Till andra chansen gick FO&O med sin låt "Gotta thing about you." Även Anton Hagman, gick vidare till Andra chansen med "Kiss you goodbye."

– Det var nog den bästa deltävlingen hittills, säger Malin Valtersson från Virserum.