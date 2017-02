Gripandet var odramatiskt och gjordes i Skåne efter att polisen en tid hade spanat på mannen.

Han är i 30-årsåldern och en känd bedragare. I Västervik avtjänade han ett fängelsestraff på fyra och ett halvt år.

Mannen rymde under under en obevakad permission och misstänks för att ha begått nya bedrägerier under tiden på rymmen, enligt Aftonbladet.