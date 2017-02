Maskerade KFF-supportrar poserar på nätet

På ett par konton i sociala medier poserar killarna i något som ser ut som rödvita rånarluvor och pekar långfinger åt polisen. Under en av bilderna står det "ACAB" – en förkortning för "all cops are bastards", fritt översatt "alla poliser är idioter".

De kallar sig Röd mani 13 eller RM 13 och gruppen har blivit större de senaste åren enligt polisen.

– De har växt lite de senaste åren, säger Nikolaos Kalcidis som är supporterpolis i Kalmar.

– Det började med sju-åtta stycken men nu är de i alla fall det dubbla. Alla i gruppen håller inte på med pyroteknik.

Röd mani 13 är fristående från den officiella supporterklubben i Kalmar och enligt bilder i sociala medier följer skaran KFF även till bortamatcher.

Vid flera tillfällen har polis och vakter avvisat killar ur gruppen från läktarna, efter att de använt pyroteknik. Bengaler som avfyras täcker läktaren med giftig rök – därför är det olagligt.

Även om rånarluvor på läktaren kan vara skrämmande, är det inte våld som killgänget är ute efter, enligt supporterpolisen Nikolaos Kalcidis:

– I samband med fotboll har vi sett tendenser till att de kan hamna i våldsamheter med motståndarfansen – men det är inga bråkstakar i den bemärkelsen. På fel plats, vid fel tillfälle, skulle det kunna bli våld, men det är inga kriminella killar i övrigt.

Enligt honom har polisen en bra relation med killgänget, även om de maskerade supportrarna ibland har visat en negativ inställning till polisen i sociala medier:

– Jag personligen kan tycka att det är lite fjantigt att stå och peka finger bakom vår rygg. Då kan de komma fram och säga vad de tycker istället.

Via sociala medier har P4 Kalmar sökt gruppen för en kommentar. P4 Kalmar har också sökt Kalmar FF:s kansli, som inte har gått att nå.