Varning för fortsatt snöfall

Flygtrafiken till och från Kalmar är lamslagen under måndagsmorgonen. Inget av de fyra plan som skulle landat i Kalmar under söndagskvällen kunde landa, skriver P4 Kalmar. Dessa plan var de som skulle lyfta på morgonen.



Under måndagen varnar SMHI för snöfall i sju områden i södra Sverige.

Ovädret resulterade i flera trafikolyckor under gårdagskvällen och natten, men igen med några allvarliga personskador. Vid 5.30-tiden inträffade en olycka strax norr om Mörbylånga. Många av vägarna i Kalmar är moddiga och halka under måndagsmorgonen.

Trots blåsten och blötsnön så rapporterades inga ström avbrott under måndagsmorgonen, Under söndagskvällen var cirka 1000 hushåll strömlösa i Borgholm och Högsby kommun, men alla hade fått strömmen tillbaka vid 1-tiden.





Nästan 100 lastbilar körde fast i snön när snöovädret drog in över västra Sverige i går – vid 22-tiden stod ett 40-tal lastbilar i en lång kö på E6 utanför Stenungssund. Och snöovädret kommer att fortsätta även i dag varnar SMHI.

Klass 1 varning för snöfall har utfärdats i västra Götalands län, Jönköpings län, Östergötland, Kronoberg och Kalmar.