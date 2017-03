De har gått vidare i Musik Direkt

Det var 15 akter som spelades och de akter som är klara för regionfinalen är Yes I Can, Saga Wahl, Yonas Kidane och Dizzy Dros.

Så här löd juryns motiveringar:

Yes I Can: ”Med total energi och flow äger ni scenen. In your face!"

Saga Wahl: "Dynamiskt, uttrycksfullt och originellt drar du mot stjärnorna."

Yonas Kidane: "Autentiskt, äkta och genuint."

Dizzy Dros: "Charmigt, dynamiskt och med humor visar du grym attityd på scen!"

De möts i regionfinalen på Kalmar Teater den 1 april. Ikväll, fredag hålls deltävling två på Mejeriet UNG i Västerik.