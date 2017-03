Torsås kommun har flest hundar i Kalmar län

I genomsnitt finns det 85 hundar per tusen invånare i Sverige. Hundtätast i landet är Härjedalens kommun, som petar ner Åsele, som varit hundtätast förut.

Det är Jordbruksverket som tagit fram siffrorna över hundinnehav, siffror som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

Hundtätast näst efter Torsås kommun är Högsby och Borgholm.



Lägst antal hundar i Kalmar län är det i just Kalmar kommun, där det går 84 hundar per tusen invånare. Det är faktiskt är under riksgenomsnittet.

– I stan bor man i lägenhet och har ett stressigt liv. Det är mindre chans att kunna ha hand om hundar om man inte sätter dem på hunddagis. Det är något som ökat i popularitet på senare år och används flitigt men kostar mycket, säger Hans Rosenberg, presstalesperson på Svenska Kennelklubben, till Nyhetsbyrån Siren.