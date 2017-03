Hälsocentral stänger mer än en månad

Det är svårigheterna att hitta personal under sommaren som gör att landstinget fattat beslut om att stänga i Mörbylånga och hänvisa patienterna till Färjestaden under en period.

Samma sak hände även förra sommaren.

Kalmar läns landstings primärvårdsdirektör Lars Mattsson säger att det här görs för att säkerställa en bra vårdkvalitet.

– Vi gör ju det här för att kunna säkra upp det på ett bra sätt.

På sikt behöver fler medarbetare jobba under sommarperioden för att samtliga hälsocentraler ska kunna hålla öppet under sommaren, men just nu finns inga förslag om hur det ska åstadkommas.