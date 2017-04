Oavgjort mellan Lindsdal och Vimmerby

Länsderbyt mellan Lindsdals IF och Vimmerby IF slutade med att båda lagen fick dela på poängen. I den 42:a matchminuten tog hemmalaget ledningen genom Victor Byström. Han lyckades slå in sin egen retur efter att ha nickat i ribban efter en frispark.

1-0 i paus och bortalaget Vimmerby var därför pressat att jaga en kvittering. I början av den andra halvleken hade Lindsdal en boll över mållinjen men domaren dömde bort målet för offside. I matchminut 65 kunde Vimmerby sen kvittera efter att Oskar Stejdahl styrt in bollen i mål.

Texten uppdateras.