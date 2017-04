Lastbilen brakade in tio meter från Kalmarbon Jenny

– Folk kom springande och skrek. Det första jag tänkte var att ringa mina föräldrar så att de visste att vi var välbehållna, säger Jenny Koskenkorva. Det var igår strax innan klockan femton på eftermiddagen som en lastbil i hög hastighet körde på flera människor på Drottninggatan i Stockholm, innan lastbilen slutligen kraschade in i varuhuset Åhlens. Fyra personer dödades under attentatet. Jenny Koskenkorva och hennes man Per-Ola hade precis ätit lunch på varuhuset och var på väg ut genom huvudingången när lastbilen brakade in.



Idag har paret besökt minnesplatsen på Drottninggatan.

– Vi kände att vi behövde det, för att se om det som hänt kan sjunka in, säger Jenny Koskenkorva.

Hon säger att det vilar en otrygg känsla över Stockholm idag.

– Folk är chockade. Så fort man hör något, som en ambulans eller polis, eller bara det dånar mycket får jag panik. Händer det nu igen tänker man, säger Jenny Koskenkorva.

En längre intervju med Jenny och Per-Ola kan du höra i P4 Kalmar på måndag klockan 10.