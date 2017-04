Oavgjort för Kalmar FF efter sent kvitteringsmål

Ett slutsålt Tele2 Arena i Stockholm banade väg för en riktig publikfest i matchen mellan Hammarby och Kalmar FF. Och det var gästerna som började bäst.

I den 14:e matchminuten bröt Svante Ingelsson ett slarvigt uppspel från Hammarby. Vips en långboll mot anfallaren Papa Diouf, som nickade bakåt till Melker Hallberg. Själv sprang Diouf i djupled och serverades bollen perfekt i steget av Hallberg.

Hårt trängd placerade Diouf Kalmars första allsvenska mål på bortaplan till vänster om Ögmundur Kristinsson - och det redan efter en kvart.

På det stora hela spreds inte direkt någon propaganda för allsvensk fotboll under de första 45 minuterna. Svante Ingelsson var nära 2-0 till Kalmar men nicken smet precis utanför och det närmaste Hammarby kom en kvittering då var ett skott i burgavelns utsida.

Tio minuter in i andra halvlek möblerade Hammarby tränare Jakob Michelsen om på det centrala mittfältet. Ut med Kennedy Bakircioglü och Gershon Koffie, in med Johan Persson och Leo Bengtsson. Jiloan Hamad tog ett steg in från kanten och det började hända saker.

Som mot IFK Norrköping i premiären var Hammarbys andra halva av matchen betydligt vassare och målmedveten än den första. Och till skillnad från då gav den desperata forceringen något i poängväg. Bjørn Paulsen kvitterade med 30 sekunder kvar av den fyra minuter långa tilläggstiden.