Flera inbrott i samma bostadskvarter på förmiddagen

Enligt polisen rör det sig om Fabriksgatan, Unionsgatan, Esplanaden och Smålandsgatan.

– Någon har tagit sig in i socialförvaltningens lokaler på Fabriksgatan, men det är okänt om något är stulet. En person i en bostad på Smålandsgatan vaknade i morse av att en inbrottstjuv var i bostaden, men tjuven var borta när vi kom till platsen, säger Matilda Johansson, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Kalmar.



Även en bostad på Unionsgatan och en tvättstuga på Esplanaden har utsatts för inbrottsförsök under förmiddagen.

– På Unionsgatan kan gärningsmannen ha fångats på film under inbrottsförsöket. Vad gäller inbrottet i tvättstugan vet vi inte om något är stulet, säger Matilda Johansson.

Ingen är ännu gripen.

– Men efter vittnesobservationer så misstänker vi att en man i 30-årsåldern ligger bakom. Det ligger ju nära tillhands att tro att en och samma person utfört inbrotten, då de inträffat under en begränsad tid och samma område, säger Matilda Johansson.