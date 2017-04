Öland bättre rustat för vattenbristen i år

Bara på Öland finns 10 000 fritidshus och många passar på att besöka dem under påsken.

– Det kan ge en indikation på hur vi hanterar täkterna inför sommaren, samtidigt är det så att avsaltningsverket ger en trygghet inför sommaren, säger Anders Lindholm, som är VD på Borgholm Energi.

Dessutom har novemberregnen i höstas gett flera av länets kommuner ett bättre utgångsläge nu jämfört med samma tid förra året. Något som gäller för både Mörbylånga och Borgholms kommuner, även om nivåerna ligger under det normala.

I Borgholms kommun är vattennivån totalt just nu 30 centimeter under trygghetsnivån, vilket motsvarar ungefär 1000 kubiks underskott per dygn under sommaren. Den högsta vattenkonsumtionen sker i juli och augusti, då den stiger från i snitt 4 000 kubik per dygn upp till 10 000 kubik.

Bättre förberedda

Men kommunen började planera för säkrare vattenförsörjning redan 2015, och nu räknar man bland annat med att det nya vattenverket med avsaltningsanläggningen som ska startas i början av sommaren kan rädda årets högsäsong, om det visar sig att det blir extra torrt i år igen.

– Jag känner att vi står oss bättre rustade inför sommaren nu, än vad vi har gjort tidigare, säger Anders Lindholm.

I Borgholm råder bevattningsförbud från 1 maj till 31 augusti. Det har kommunen inskrivet i sina ABVA, (kommunens allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) sedan flera år tillbaka.

I Mörbylånga arbetar kommunen också med rening av vatten från sjön och från industrin. Och inför sommaren räknar man med att de åtgärder som vidtagits borde räcka för den kommunala vattenförsörjningen.