Flera framskjutna länsplaceringar i orienteringspremiären

Nybro OK:s Lasse Lundkvist som var tävlingsledare hade hoppats på något fler deltagare än de knappt 400 som kom till start, men konkurrensen den här helgen är stor.

– Påsken är väldigt känd för många tävlingar, sen är det två stora stafetter efter som jag tror drar mycket folk, säger han.

De senaste veckorna har ett 30-tal funktionärer från Nybro OK jobbat flera timmar per dag för att tävlingen skulle kunna hållas på påskafton och nu när den är över kan de se fram emot att få åka på andra föreningars tävlingar under säsongen.

– Nu ska vi bara riva här och packa ihop, sen tävlar vi bara själva, säger Lasse Lundkvist.

Flera av länets orienterare nådde framskjutna placeringar, här är de som det gick bäst för.