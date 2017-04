Klubben har jobbat lång tid inför helgens tredagarstävling berättar Kalmar Hästsportklubbs tävlingsledare Annelie Karlsson.

– Vi har jobbat med att göra anläggningen fin, banorna har vi vattnat och packat så det är mycket jobb som ligger bakom.

Tävlingen i Smedby är deltävling i SM-kvalet i så kallad inverkansridning i klassen medelsvår B för ponnyer. Just detta faktum drar en del ryttare till tävlingen tror Annelie Karlsson.

Inverkansridning innebär att det inte bara handlar om att hoppa felfritt, även ryttarens inverkan på hästen bedöms. Så utmaningen för många ligger i att deras skicklighet som ryttare kan avgöra.

En av de tävlande är Julia Westergren och hennes häst Nitram som ska tävla i två olika klasser. Både hon och Nitram gillar att tävla och speciellt på hemmaplan:

– Det känns jättebra, med tanke på vår fina anläggning så är det en väldig känsla att gå in på hemmaplan. Det är just den känslan av att gå in på en bana när man är väl förberedd. Man är ett team med hästen, det är en härlig känsla.

I början av juli står Västerviksortens Ryttarförening värd för ytterligare en tävling i SM-kvalserien, som består av 15 omgångar plus finalen.