Väpnat rån mot butik i Oskarshamn

Gärningsmannen fick med sig kontanter till ett okänt värde. Polisen larmades till platsen och letade efter mannen i området, men utan resultat.

Men hjälp av signalement från vittnen kunde en man i 30-årsåldern senare hämtas in till förhör. Under lördagseftermiddagen kommer en åklagare att kopplas in för vidare beslut i ärendet.