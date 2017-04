SM i dikesdykning avgjordes i Löttorp

SM i dikesdykning avgjordes under lördagseftermiddagen i Löttorp på norra Öland. Förutsättningar kunde fram till tävlingsstart ha varit bättre, blåst och hagel och åskådarna fick ta skydd under tak. Själva tävlingen bestod av en 80 meter lång bana där deltagarna enbart får använda fötterna för att ta sig framåt. Varken händer eller fötter fick sättas i marken under loppet.

Men lagom till start så avtog haglet och blåsten och stundtals sken solen på de drygt hundra åskådarna som hade tagit sig till Löttorp. På damsidan ställde två tävlande upp och på herrsidan var det sex stycken som kom till start. Damernas lopp vanns av Maja Sundström, samtidigt som Fredrik Jakobsson tog hem SM-titeln på herrsidan. Båda två får nu representera Sverige vid VM i dikesdykning i Wales.

Rasmus Björe

rasmus.bjore@sverigesradio.se