Destination Gotland inför självincheckning

Resande kommer få ett mejl några timmar innan avresan med möjlighet att checka in. Med hjälp av en QR-kod kan man sedan checka in på färjan via automatgrindarna.

Destination Gotland har redan börjat smyga in systemet, vilket har överraskat en del resande inledningsvis.

Men hur har informationen varit kring det här? En del är lite tagna på sängen.

– Man vill ju trimma in produkten och se till att det fungerar klockrent. Nu när vi märker att det fungerar kommer vi berätta mer om det här, säger Destination Gotlands marknadschef Johan Lindvall.

Om man får problem då, finns det personal till hands?

– Vi finns tillhands på terminalerna om man behöver hjälp.