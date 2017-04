Favoriterna höll för trycket i stafetten

Intresset för årets tävling var stort. Över 100 lag var anmälda i de olika klasserna och totalt var det över 1000 löpare som genomförde dagens stafett. Banan som löparna togs sig runt slingrade sig runt Färjestaden med omnejd och bestod utav 11 sträckor och var 67 km lång.

I den öppna klassen var Högby IF:s lag storfavoriter till att springa hem segern. Det gjorde man också, redan efter den andra sträckan hade man skapat sig en lucka ner till de andra lagen. Trots den kraftiga blåsten på 15 m/s kunde lag Högby IF defilera in i mål. Simon Rohde som sprang sistasträckan för lag Högby IF sprang i mål på segertiden 3 timmar 47 minuter och 38 sekunder, det var 9 minuter snabbare än lag Klubblösa som slutade tvåa.

Grabbarna som hade sprungit innan hade gjort ett grymt jobb.

På damsidan var det även där lag Högby IF som var det vassaste laget. Här blev det heller aldrig direkt någon spänning man kunde enkelt springa hem segern på tiden 4 timmar 50 minuter 12 sekunder.

Bansträckningen

Färjestaden - Algutsrum 7,0 km

Algutsrum - Glömminge 5,0 km

Glömminge - Högsrum 8,1 km

Högsrum-Sättra 7,6 km

Sättra-Långlöt 7,6 km

Långlöt - Runsten 4,7 km

Runsten - N. Möckleby 6,0 km

N. Möckleby - Gårdby 6,1 km

Gårdby - Tävelsrum 7,2 km

Tävelsrum - Torslunda 2,7 km

Torslunda - Färjestaden 5,4 km

Total längd 67,4 m