40-åringen Johan Bernfalk: "Jag är forever young"

40-årsdagen är över för Johan Bernfalk. Lördagen 11 mars överraskades han lugnt och stilla av familjen med smörgåstårta, lite bira och jammande i svågerns studio. Ett firande som verkar falla honom helt i smaken.

Att ta klivet över 40-strecket var inget som plågade honom. Enligt honom själv har han inte ändrat sig sedan han fyllde 16, han är forever young.

Musikintresset syns i Johan Bernfalks festivalstatistik. Som ung började han åka till Emmabodafestivalen, därefter tog jobb som scenvakt på Hultsfredsfestivalens Pampas-scen vid och nu är han en flitig besökare på Sweden Rock Festival.

– Jag åker till Sweden Rock varje år med mina kompisar, där vi alla tror att vi är typ 18, 19 år en hel vecka.

Musikintresset syns också i en stor vinylsamling och i det faktum att han som barn i bilen lärde sig i princip alla Beatleslåtar utantill. Johan Bernfalks eget låtval när han gästar P4 Kalmar blir John Mayers Waiting on the world to change.

Ett låtval som är viktigt för honom med tanke på hur han tycker att världen ser ut. Som medborgare upplever han sig sitta för långt bort från makten, och han väntar på att världen ska förändras till det bättre.

Johan Bernfalk när också ett djupt hockeyintresse som supporter och styrelsemedlem i Tingsryds AIF.

– Jag har mina bästa vänner i Tingsryds miljö. De är fina och goa människor.

Som 40-åring ska han dock få livspusslet att gå ihop och det är svårt med ett jobb som en busschaufför som kör långresor och ett starkt ideellt engagemang.

Kanske är det också så att familjen inte tycker att just detta engagemang är lika roligt som Johan Bernfalk själv tycker, men att använda tiden med familjen och göra saker tillsammans betyder mycket.

– Man får ju ta hand om de tillfällen när man är ledig och verkligen vara ledig och verkligen göra saker med familjen, säger han.

Just när han träffade sin fru Karin och när de tre barnen föddes är minnen som självklart ligger Johan Bernfalk nära hjärtat, och förstås när Tingsryd gick upp i allsvenskan första gången. Tårarna föll på läktaren. Men, det minnet han ändå väljer att berätta om är, just det, ett musikminne:

– Mitt första musikminne är fortfarande det största, det är Pink Floyd -94 på Ullevi. Det spöregnade, det är stor känsla, David Gilmoure är helt magisk gitarrist och sångare när han går ut och kör introt till "Shine on you crazy diamond" och håller upp gitarren i regnet och i vit t-shirt är helt genomblöt. Vi står där alla dyngsura, men det är ju så magiskt.

Det minnet ger honom fortfarande gåshud.