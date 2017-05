Missfärgat vatten efter skogsbrand

Den höga belastningen på ledningsnätet har gjort att vattnet har blivit missfärgat i stora delar av Lindsdal. Kalmar Vatten arbetar med att lösa problemet och åker under kvällen runt och spolar i brandposter.

Tänk på att spola extra i ledningarna och undvik vittvätt under fredagen, skriver Kalmar Vatten på sin hemsida.

Det var under torsdagseftermiddagen som en skogsbrand bröt ut strax norr om Linsdal. Vid 20-tiden var branden under kontroll. Räddningstjänsten kommer att bevaka området under natten.