Dålig väg stoppar utgrävningarna vid Sandby borg

Grusvägen ner till Sandby borg är gropig och smal och vid dåligt väder händer det att besökare kör ut i naturen vid sidan om vägen. Dessutom blir det skräpigt i området, bland annat har markägare noterat toalettpapper och spår av att besökare gör sina behov lite varstans.

Så nu är årets utgrävningar vid fornborgen pausade tills vägen dit är åtgärdad. Dessutom är planen att anlägga en riktig parkering och placera toaletter och soptunnor vid borgen.

Till det behövs ungefär en halv miljon kronor. Och i onsdags kväll startade Kalmar läns museum en insamling som redan har inbringat runt 10 000 kronor. Flera privatpersoner och företag som vill hjälpa till har dessutom hört av sig.

– Vi håller på tills vi får in pengarna, det finns tyvärr inget alternativ. Vi kan inte göra någonting mer där innan det är löst, säger Ludvig Papmehl-Dufey, en av arkeologerna som arbetar med projektet.

Han har goda förhoppningar om att det kommer att lösa sig. Utgrävningarna vid Sandby borg finansierades under en period tack vare en insamling 2014, då projektet fick in 400 000 kronor via en så kallad "crowd-funding"-sida på internet. Till den nya insamlingen för vägen har de skapat sitt eget formulär och bildat en ideell förening.

Alla som skänker 500 kronor eller mer erbjuds att bli medlemmar i föreningen Sandby borgs vänner. Syftet med föreningen ska vara att man på olika sätt får chans att vara med i arbetet med att tillgängliggöra, vårda och fördjupa sig i borgen.