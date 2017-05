Serieledning för IFK Kalmar efter ny seger

IFK Kalmar hade inför matchen borta mot Kungsbacka stått för en strålande inledning på säsongen i elitettan. Två segrar och ett kryss gjorde att laget låg på en tredjeplats i tabellen, två poäng bakom serieledande Växjö.

Matchen blev en nagelbitare. Inför den andra halvleken gjorde bortalaget ett byte, ut gick Amanda Fredriksson och in kom Josefine Nilsén. Och drygt tio minuter in i den andra havleken var det just inhopparen som fick huvudrollen. Valerie Obita spelade fram till Nilsén som kunde vända bort sin back och placera bollen bakom Kungsbackas målvakt Kajsa Lunman.

I slutet av matchen följde en slutforcering från hemmalaget som lyckades skapa ett par bra målchanser, men resultatet stod sig matchen ut, 1-0 till IFK Kalmar. Vinsten innebär nu att laget tagit sig upp på en förstaplats i tabellen med en match mer spelad än Växjö och Assi IF som spelar sina matcher under söndagen.