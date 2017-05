Stenen i Albrunna reses igen

Det är stenkonservatorerna Svante Nilsson och Paterik Stocklassa som har arbetat med att gjuta en cementkopia av stenen. Minsta lilla skavank är avbildad och de är märkbart stolta.

– Den har ju en storlek på fyra meter så det har varit ett ordentligt jobb att göra, säger Paterik Stocklassa.

Stenen är en del av en skeppssättning, ett gravmonument från brons- eller järnåldern. När den föll 2014 var det många som upprördes. Men under fredagen så får det gamla gravmonumentet liv igen. Under kvällen ska replikan avtäckas under festliga former.

– Det tillhör verkligen ovanligheterna att vi gör kopior av fornlämningar, säger länsarkivarie Birgitta Eriksson.

– I det här fallet gjorde vi bedömningen att det ändå var möjligt. Det hänger ihop med den ovanligt fantasieggande formen, ett landmärke i trakten och den stora efterfrågan från de närboende.