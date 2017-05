Årets Emmabodafestival kan bli den sista

Enligt arrangören Håkan Karlsson beror det på att man hellre vill sluta på topp än att låta festivalen dö ut.

- It's better to burn out than fade away, säger han till Festivalrykten.

Den ideella föreningen Vinterbadarna har gjort Emmabodafestivalen sedan 1988. Då hade man en festivaldag. Numera handlar det om fem.

Bland de bokade artisterna till juli-festivalen som alltså kan bli den sista finns bland annat Little Jinder, Joy, Hov1, Basshunter, Frej Larsson, Markoolio, Solen, Vigiland och Alan Walker.

Håkan Karlsson har vid flera tillfällen sagt att det inte blir några fler festivaler, men ändå har publiksucceérna avlöst varandra genom åren.

Årets festival äger rum den 24-29 juli och blir den 30:e i ordningen.