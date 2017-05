Äldre kvinna miste plånbok och mobil i hemmet

Männen kunde inte tala svenska, eller avstod de medvetet från detta. De beskrivs vara i 25-30-årsåldern, kraftig kroppsbyggnad och bär mörka kläder.

Polisen varnar nu, via sin facebook-sida för liknande brott mot åldringar. Kvinnan i detta fallet är drygt 80 år och bor nära Bökensved.

På sin hemsida varnar polisen för det man kallar "karttricket".

"Flera gärningsmän hjälps åt: en frågar brottsoffret om vägen och distraherar denne. Under tiden stjäls mobiltelefoner, plånböcker och andra värdeföremål. Detta modus tillämpas även på stora parkeringsplatser, då brottsoffren just låst upp sin bil och lagt in sina inköp"