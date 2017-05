Fotokonst och psykisk ohälsa. Där har du de två ämnen Lina Nilsson, gymnasieelev i årskurs två på Calamare Internationella Skola, ville förena när hon skulle driva företag inom Ung Företagsamhet, UF.

Lina Nilsson tycker om att fotografera och har sålt sin fotokonst på marknader, via sin webshop och via sociala medier. Vinsten har gått till organisationen Suicide Zero, en organisation som vill arbeta för att minska antalet självmord i Sverige.

– Jag fick tyvärr uppleva hur det kändes när en nära släkting tog sitt liv så för mig var det ganska självklart.

Syftet med att skänka pengar till just denna organisation har dock haft ännu en orsak för Lina Nilsson:

– Jag ville visa att om jag vågar prata om det så kanske fler vågar.